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СНГ 26.02.2018 14:28

Совет ЕС отложил утверждение продления санкций в отношении России

Планировавшееся на понедельник утверждение Советом ЕС продления индивидуальных санкций в отношении российских физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией отложено, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе европейский источник.

"Утверждение перенесено, чтобы дать время завершить национальные процедуры", - сказал собеседник агентства.

Он не стал уточнять новые сроки принятия решения.

Как сообщалось, на проходящем в Брюсселе в понедельник Совете ЕС по иностранным делам предполагалось утвердить продление ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц, за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.

Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Ожидалось их продление без обсуждения на 6 месяцев до 15 сентября без изменений в санкционных списках.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]