Совет ЕС отложил утверждение продления санкций в отношении России

Планировавшееся на понедельник утверждение Советом ЕС продления индивидуальных санкций в отношении российских физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией отложено, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе европейский источник.
"Утверждение перенесено, чтобы дать время завершить национальные процедуры", - сказал собеседник агентства.
Он не стал уточнять новые сроки принятия решения.
Как сообщалось, на проходящем в Брюсселе в понедельник Совете ЕС по иностранным делам предполагалось утвердить продление ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц, за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.
Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Ожидалось их продление без обсуждения на 6 месяцев до 15 сентября без изменений в санкционных списках.
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