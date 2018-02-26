Совет ЕС отложил утверждение продления санкций в отношении России

Планировавшееся на понедельник утверждение Советом ЕС продления индивидуальных санкций в отношении российских физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией отложено, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе европейский источник.

"Утверждение перенесено, чтобы дать время завершить национальные процедуры", - сказал собеседник агентства.

Он не стал уточнять новые сроки принятия решения.

Как сообщалось, на проходящем в Брюсселе в понедельник Совете ЕС по иностранным делам предполагалось утвердить продление ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц, за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.

Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Ожидалось их продление без обсуждения на 6 месяцев до 15 сентября без изменений в санкционных списках.