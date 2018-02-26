Азербайджан в 2017г сократил импорт сигарет из России на 49%, увеличил поставки из Украины на 72%

Азербайджан в 2017 году импортировал табачной продукции на сумму $160 млн 54,33 тыс., включая сигарет на сумму $159 млн 894,81 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
"В 2017 году по сравнению с 2016 годом импорт сигарет в Азербайджан увеличился на 8,9% - до $159 млн 894,81 тыс.", - отметили в правительстве.
Самым крупным поставщиком сигарет в Азербайджан по итогам прошлого года стала Украина. В частности, в 2017 году из Украины импортировано сигарет на сумму $97 млн 245,71 тыс. (рост на 71,6%).
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в 2017 году составил $56 млн 237,97 тыс. (спад на 49,4%).
В целом, на импорт из Украины и России пришлось 96% поставок сигарет в республику.
Б.Рустамбеков
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