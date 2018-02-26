В коалиции под руководством США предполагают, что лидер ИГ жив

Международная коалиция во главе с США не располагает стопроцентным подтверждением гибели лидера "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади Багдади, сообщил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"У нас нет доказательств, что он на 100% мертв. Мы предполагаем, что он жив, потому что нет доказательств. Поэтому мы будем дальше его разыскивать", - сказал Р.Диллон во время телефонного брифинга в понедельник.

Он добавил, что оперативная группа продолжит не только поиски А.аль-Багдади, но и других членов ИГ.