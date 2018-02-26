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Дальнее зарубежье 26.02.2018 15:03

В коалиции под руководством США предполагают, что лидер ИГ жив

Международная коалиция во главе с США не располагает стопроцентным подтверждением гибели лидера "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади Багдади, сообщил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"У нас нет доказательств, что он на 100% мертв. Мы предполагаем, что он жив, потому что нет доказательств. Поэтому мы будем дальше его разыскивать", - сказал Р.Диллон во время телефонного брифинга в понедельник.

Он добавил, что оперативная группа продолжит не только поиски А.аль-Багдади, но и других членов ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ИГ, ЛИДЕР, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]