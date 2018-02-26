Лавров призывает все стороны в Сирии согласовать параметры перемирия, предусмотренного резолюцией СБ ООН

Стороны сирийского конфликта должны договориться о конкретных параметрах перемирия в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2401, шансы на это есть, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В принципе да, шансы такие есть", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр отметил, что это возможно, "если все сирийские стороны "на земле", все те, кто их поддерживает, в том числе и извне Сирии, все те, кто их патронирует, если все они будут руководствоваться требованием Совета Безопасности согласовать конкретные параметры прекращения боевых действий с тем, чтобы обеспечить 30-дневную, как минимум, паузу для обеспечения гуманитарного и медицинского доступа к населению соответствующих сирийских районов".