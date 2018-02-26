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Дальнее зарубежье 26.02.2018 15:15

ЕС подтвердил свою позицию по правам человека в рамках деятельности ООН

Совет ЕС принял в понедельник постановление о приоритетах Евросоюза по правам человека в ООН в 2018 году, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В этом постановлении ЕС подтверждает "свою твердую позицию в отношении того, что все права человека являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными".

В документе подчеркивается, что в нынешнем году 70-летия Всеобщей декларации прав человека ЕС решительно поддерживает обещание генерального секретаря ООН повысить авторитет прав человека, а также сделать приоритетом системы ООН устойчивый мир путем устранения коренных причин конфликтов, в том числе нарушений прав человека и злоупотреблений.

В коммюнике пресс-службы уточняется, что Совет принимает на ежегодной основе постановление по приоритетам ЕС в ООН в области прав человека.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ООН, ПРАВО, ЧЕЛОВЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]