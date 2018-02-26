ЕС подтвердил свою позицию по правам человека в рамках деятельности ООН

Совет ЕС принял в понедельник постановление о приоритетах Евросоюза по правам человека в ООН в 2018 году, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В этом постановлении ЕС подтверждает "свою твердую позицию в отношении того, что все права человека являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными".

В документе подчеркивается, что в нынешнем году 70-летия Всеобщей декларации прав человека ЕС решительно поддерживает обещание генерального секретаря ООН повысить авторитет прав человека, а также сделать приоритетом системы ООН устойчивый мир путем устранения коренных причин конфликтов, в том числе нарушений прав человека и злоупотреблений.

В коммюнике пресс-службы уточняется, что Совет принимает на ежегодной основе постановление по приоритетам ЕС в ООН в области прав человека.