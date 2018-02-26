Азербайджан в 2017 году увеличил закупки керосина в 8 раз

Азербайджан в 2017 году импортировал керосина на $38 млн 422,74 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Импорт в Азербайджан керосина, кроме керосина для реактивных двигателей, в 2017 году составил на 82 тыс. 168,79 тонн на сумму $38 млн 422,74. По сравнению с 2016 годом импорт в страну данной продукции увеличился в 7,7 раз в количественном выражении, и в 10,9 раз – в стоимостном», - отметили в правительстве.

Весь импорт керосина в Азербайджан в 2017 году пришелся на Туркменистан.

В 2016 году Азербайджан импортировал 10 тыс. 550,62 тонн керосина на $3 млн 502,63 тыс.

Н.Аббасова