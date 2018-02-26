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ТЭК 26.02.2018 14:48

Азербайджан в 2017 году увеличил закупки керосина в 8 раз

Азербайджан в 2017 году импортировал керосина на $38 млн 422,74 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Импорт в Азербайджан керосина, кроме керосина для реактивных двигателей, в 2017 году составил на 82 тыс. 168,79 тонн на сумму $38 млн 422,74. По сравнению с 2016 годом импорт в страну данной продукции увеличился в 7,7 раз в количественном выражении, и в 10,9 раз – в стоимостном», - отметили в правительстве.

Весь импорт керосина в Азербайджан в 2017 году пришелся на Туркменистан.

В 2016 году Азербайджан импортировал 10 тыс. 550,62 тонн керосина на $3 млн 502,63 тыс.

Н.Аббасова

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Тэги: КЕРОСИН, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]