Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 1 Мар 10° 2 Мар 11°

Дальнее зарубежье 26.02.2018 14:52

Эрдоган и Макрон обсудили по телефону резолюцию ООН по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на источники.

В частности Р.Т.Эрдоган и Э.Макрон обсудили резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению боевых действий в Сирии, и пришли к соглашению о необходимости ее немедленного выполнения.

Кроме того, президенты затронули вопросы двусторонних отношений, пишет агентство "Анадолу".

На прошлой неделе члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли в субботу резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией.

Согласно резолюции "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Президент Франции предостерег Анкару от пересмотра целей турецкой операции в Сирии Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества Турции и Франции для международной стабильности Макрон считает, что ЕС не должен допустить разрыва отношений с Турцией Олланд осудил теракт в Стамбуле ATİB выступает за активизацию сотрудничества между предпринимателями Азербайджана, Турции и Франции Aeroports de Paris покупает 38% турецкого оператора TAV за $874 млн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]