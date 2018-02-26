Эрдоган и Макрон обсудили по телефону резолюцию ООН по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на источники.

В частности Р.Т.Эрдоган и Э.Макрон обсудили резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению боевых действий в Сирии, и пришли к соглашению о необходимости ее немедленного выполнения.

Кроме того, президенты затронули вопросы двусторонних отношений, пишет агентство "Анадолу".

На прошлой неделе члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли в субботу резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией.

Согласно резолюции "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".