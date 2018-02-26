Экономисты дают мрачные оценки политике Трампа - опрос NABE

Американские экономисты не слишком оптимистично оценивают различные решения администрации президента США Дональда Трампа, прогнозируя рост бюджетного дефицита и неблагоприятные последствия иммиграционной и внешнеторговой политики в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем снижение налогов и смягчение регулирования окажут положительное влияние в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные опроса, проводившегося Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) среди ее участников.

Согласно мнению большинства респондентов, налоговая реформа добавит 0,25-0,75 процентного пункта к росту ВВП в 2018 году.

По оценкам 43% опрошенных, смягчение регулирования подстегнет рост экономики, однако 40% считают, что позитив будет наблюдаться лишь в ближайшее время, а в долгосрочной перспективе последствия будут неблагоприятными.

"Опрошенные эксперты ожидают краткосрочного всплеска экономического роста, но менее оптимистичны в отношении долгосрочных результатов", - приводятся в сообщении NABE слова председателя проводившей опрос комиссии Джима Диффли, экономиста IHS Markit.

Большинство респондентов NABE (61%) призывают президентскую администрацию работать над снижением бюджетного дефицита в процентном выражении от ВВП. При этом 86% участников опроса полагают, что текущий курс налогово-бюджетной политики приведет к прямо противоположному результату.

Около 80% не ждут от правительства США значимых инфраструктурных проектов в 2018 году, несмотря на январские обещания президента.

NABE проводила опрос с 29 января по 8 февраля, его результаты были обнародованы 26 февраля.

Белый дом на прошлой неделе опубликовал президентский экономический прогноз, согласно которому в США ожидается рост ВВП на 3,1% в 2018 году и на 2,8% в долгосрочной перспективе.

Участники опроса Bloomberg называют такие оценки излишне оптимистичными и рассчитывают на подъем на 2,7% в этом году с замедлением до 1,9% в 2020 году.