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Дальнее зарубежье 26.02.2018 14:57

Экономисты дают мрачные оценки политике Трампа - опрос NABE

Американские экономисты не слишком оптимистично оценивают различные решения администрации президента США Дональда Трампа, прогнозируя рост бюджетного дефицита и неблагоприятные последствия иммиграционной и внешнеторговой политики в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем снижение налогов и смягчение регулирования окажут положительное влияние в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные опроса, проводившегося Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) среди ее участников.

Согласно мнению большинства респондентов, налоговая реформа добавит 0,25-0,75 процентного пункта к росту ВВП в 2018 году.

По оценкам 43% опрошенных, смягчение регулирования подстегнет рост экономики, однако 40% считают, что позитив будет наблюдаться лишь в ближайшее время, а в долгосрочной перспективе последствия будут неблагоприятными.

"Опрошенные эксперты ожидают краткосрочного всплеска экономического роста, но менее оптимистичны в отношении долгосрочных результатов", - приводятся в сообщении NABE слова председателя проводившей опрос комиссии Джима Диффли, экономиста IHS Markit.

Большинство респондентов NABE (61%) призывают президентскую администрацию работать над снижением бюджетного дефицита в процентном выражении от ВВП. При этом 86% участников опроса полагают, что текущий курс налогово-бюджетной политики приведет к прямо противоположному результату.

Около 80% не ждут от правительства США значимых инфраструктурных проектов в 2018 году, несмотря на январские обещания президента.

NABE проводила опрос с 29 января по 8 февраля, его результаты были обнародованы 26 февраля.

Белый дом на прошлой неделе опубликовал президентский экономический прогноз, согласно которому в США ожидается рост ВВП на 3,1% в 2018 году и на 2,8% в долгосрочной перспективе.

Участники опроса Bloomberg называют такие оценки излишне оптимистичными и рассчитывают на подъем на 2,7% в этом году с замедлением до 1,9% в 2020 году.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]