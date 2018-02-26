Norvik banka добивается в суде снятия юридических преград для продажи актива в Латвии

Латвийский Norvik banka, подавший иск к Латвии в Международный центр рассмотрения инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes), рассчитывает решить таким образом юридические проблемы, мешающие продаже принадлежащего банку ветропарка Winergy, сообщил BNS крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников.

По его словам, утверждения президента Банка Латвии Илмара Римшевича о том, что Norvik banka и его владельцы в иске требуют взыскать с Латвии 200 млн евро, не соответствуют действительности.

По его словам, эта цифра придумана И.Римшевичем, чтобы произвести впечатление на общество. Истинный размер требований Norvik banka Г.Гусельников не назвал.

По словам банкира, правительству Латвии были предложены по крайней мере два способа разрешения спора, для которых не требовались государственные деньги, но оба были отклонены.

Согласно информации, озвученной ранее в передаче De facto на Латвийском телевидении, одним из предложений Norvik banka, как прекратить процесс против Латвии в международном арбитраже, является продажа ветряного парка Winergy государству.

"Мы вскоре подадим еще одно предложение. Мы уверены в своих требованиях, но нашей целью является дружественное решение. Поэтому сделаем все, чтобы избежать международного процесса", - сказал агентству BNS Г.Гусельников.

"Это сложное дело. Банк, у которого был негативный капитал, был просто расхищен из-за бездействия регулятора. Единственный актив - ветряной парк - был доведен до неплатежеспособности фиктивными кредиторами и администраторами (Мариса - BNS) Спрудса. Часть активов присвоило предприятие Андриса Линужса Enercom plus. По замыслу мошенников, после таких убытков и благодаря их "крыше" в правящей элите банк не должен был восстановиться. Но тут появились мы", - отметил банкир.

По его словам, в течение двух лет различными способами удалось вернуть активы и улучшить ситуацию. Было возбуждено уголовное дело, и большинство мошенников предстали перед судом. "Но двух главных персонажей - Спрудса и Линужса - в их числе нет", - сказал Г.Гусельников.

Он подчеркнул, что в настоящее время ветряной парк работает и генерирует денежный поток, которого достаточно, чтобы вернуть банку весь кредит. "Но осталась одна проблема - кредит слишком велик для имеющегося банковского капитала. Ни один кредит не должен превышать 25% капитала. Формально это нарушение, но такая ситуация сложилась еще до нас", - утверждает банкир.

Поэтому Winergy, по мнению бизнесмена, необходимо продать. У банка есть на него покупатели, но все они требуют исключения предприятия из списка обвиняемых в рамках уголовного дела о мошенничестве, поскольку в случае сделки, "формально государство может применить большие штрафы или частично конфисковать", сказал он.

"Такой риск покупатели брать на себя не хотят, а мы не можем убедить прокуратуру исключить юридическое лицо из списка обвиняемых", - сказал Г.Гусельников.

По данным, озвученным в передаче De facto, принадлежащая эстонцам компания Winergy и связанные с ней фирмы получили в Norvik banka кредиты - в целом на сумму около 50 млн евро - для строительства ветряного парка. Спор между ними возник, когда банк начал жаловаться на то, что Winergy не хочет возвращать деньги. В свою очередь Winergy обвинила банк в том, что он отнял у нее ветряную электростанцию. Впоследствии стороны заключили мировое соглашение. В 2016 году единственным владельцем Winergy стала принадлежащая Norvik banka компания по управлению инвестициями, однако при этом было открыто уголовное дело о мошенничестве при получении кредитов.

Банк не устроило то, что Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии посчитала ветряной парк проблемным активом и поэтому применила к Norvik banka более высокие стандарты достаточности капитала.

Norvik banka и его владельцы обратились в Международный центр рассмотрения инвестиционных споров, так как считают, что Латвия нарушила заключенное с Великобританией в 1994 году соглашение о защите инвестиций.

В иске банка говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет об И.Римшевиче.

Г.Гусельников в интервью АР сообщил, что связанные с И.Римшевичем лица требовали у Norvik banka "отмывать" деньги российского происхождения.

Прокуратура Латвии в этом году передала в суд уголовное дело, по которому в получении мошенническим путем более 15 млн евро в Norvik banka обвиняются связанные с Winergy лица. По делу обвиняются три гражданина Эстонии - Андрус Петерсон, Алари Пипералс и Хенри Треуде, а также четверо граждан Латвии - Юрий Шапуров, Алдис Упениекс, Янис Ванкс и Илзе Берзиня.

Этим семи лицам вменяется получение мошенническим путем денежных средств в крупном размере в составе организованной группы, а пяти - также обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем. Часть этих средств была выдана в виде кредитов предприятиям, которые на тот момент уже находились в состоянии фактической неплатежеспособности и контролировались обвиняемыми.