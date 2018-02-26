Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 1 Мар 10° 2 Мар 11°

СНГ 26.02.2018 16:02

В Молдавии отредактировали скандальный пост президента Додона в Фейсбуке о "лжеучениях"

Пресс-секретарь президента Молдавии Иван Чебан в понедельник был вынужден опровергнуть опубликованные в Facebook президента Игоря Додона неоднозначные утверждения, которые вызвали возмущенную реакцию многих пользователей социальных сетей.

Накануне, в праздник Торжества Православия, президент Молдавии Игорь Додон посетил монастырь святого Георгия в селе Злоць, Чимишлийского района, на юге республики.

В связи с этим он написал на своей странице в Facebook: "Сегодня, как и многие годы назад, нас пытаются увлечь новыми лжеучениями, такими как либерализм, толерантность, гендерное равноправие. Нам пытаются внушить, что наша православная вера, наши традиционные семейные ценности - пережиток прошлого. Но наш народ, пройдя через все испытания, сохранит веру, которая согревала народ на протяжении всей нашей истории".

Это высказывание вызвало негодование пользователей сетей, которые потребовали извинений.

Спустя некоторое время, пост на Facebook был отредактирован, а высказывания про либерализм, толерантность и гендерное равенство - удалены.

В понедельник пресс-секретарь молдавского президента Иван Чебан выступил с извинениями.

"К сожалению, загруженная программа президента не позволяет ему каждый раз администрировать лично свою страницу на Facebook. В этот раз, в тексте, который не был согласован с главой государства, закралась ошибка, достойная сожаления. По этой причине исключили в посте тезис, который задел чувства отдельных групп общества. Приношу сожаления тем, кто почувствовал себя ущемленным ошибкой, закравшейся в этот пост в социальных сетях", - написал И.Чебан на своей странице.

В то же время, ряд журналистов потребовали извинений от президента Молдавии И.Додона. "Президент Игорь Додон, вы обязаны извиниться перед всей страной. Потому что, нет человека, которого вы бы не оскорбили своими высказываниями. Называя "гендерное равенство" лжеучением, вы должны объяснить, чем вы лучше моей супруги или моей матери", - написал журналист Александр Фленкя.

Другой журналист Константин Старыш, который ранее был депутатом от Партии коммунистов, удивился, почему И.Додону не нравится принцип равноправия мужчин и женщин. "Чем ему равноправие мужчин и женщин не подходит? Вполне себе левые завоевания. Вполне социалистические. Пепел Розы (Люксембург - "И.") и Клары (Цеткин - "И.") стучит в мое сердце", - написал К.Старыш.

Журналист Виталий Кэлугэряну напомнил, что ранее И.Додон заверял, что только он лично администрирует страницу в Facebook. Журналист привел его высказывания И.Додона с пресс-конференции 26 июля 2017 года, на которой он заявил, что журналисты должны знать, что он лично пишет свои посты на Facebook. "Кто же врет - советник президента или президент?", - задается вопросом В.Кэлугэряну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОЦСЕТИ, СКАНДАЛ


Похожие новости


Президент Молдавии доволен тем, как идет объявленная им кампания против объединения с Румынией Президент Додон предрек гражданскую войну в случае объединения Молдавии с Румынией Президент Молдавии в связи с заявлениями об объединении с Румынией призвал защитить суверенитет страны Президент Молдавии обвиняет правящую коалицию в стремлении дестабилизировать ситуацию Президент Молдавии осудил слова спикера парламента о взыскании с РФ денег за Приднестровье Президент Молдавии подготовил указ об изменении состава Высшего совета безопасности из-за бойкотирования его работы правящей коалицией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]