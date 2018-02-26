Пресс-секретарь президента Молдавии Иван Чебан в понедельник был вынужден опровергнуть опубликованные в Facebook президента Игоря Додона неоднозначные утверждения, которые вызвали возмущенную реакцию многих пользователей социальных сетей.

Накануне, в праздник Торжества Православия, президент Молдавии Игорь Додон посетил монастырь святого Георгия в селе Злоць, Чимишлийского района, на юге республики.

В связи с этим он написал на своей странице в Facebook: "Сегодня, как и многие годы назад, нас пытаются увлечь новыми лжеучениями, такими как либерализм, толерантность, гендерное равноправие. Нам пытаются внушить, что наша православная вера, наши традиционные семейные ценности - пережиток прошлого. Но наш народ, пройдя через все испытания, сохранит веру, которая согревала народ на протяжении всей нашей истории".

Это высказывание вызвало негодование пользователей сетей, которые потребовали извинений.

Спустя некоторое время, пост на Facebook был отредактирован, а высказывания про либерализм, толерантность и гендерное равенство - удалены.

В понедельник пресс-секретарь молдавского президента Иван Чебан выступил с извинениями.

"К сожалению, загруженная программа президента не позволяет ему каждый раз администрировать лично свою страницу на Facebook. В этот раз, в тексте, который не был согласован с главой государства, закралась ошибка, достойная сожаления. По этой причине исключили в посте тезис, который задел чувства отдельных групп общества. Приношу сожаления тем, кто почувствовал себя ущемленным ошибкой, закравшейся в этот пост в социальных сетях", - написал И.Чебан на своей странице.

В то же время, ряд журналистов потребовали извинений от президента Молдавии И.Додона. "Президент Игорь Додон, вы обязаны извиниться перед всей страной. Потому что, нет человека, которого вы бы не оскорбили своими высказываниями. Называя "гендерное равенство" лжеучением, вы должны объяснить, чем вы лучше моей супруги или моей матери", - написал журналист Александр Фленкя.

Другой журналист Константин Старыш, который ранее был депутатом от Партии коммунистов, удивился, почему И.Додону не нравится принцип равноправия мужчин и женщин. "Чем ему равноправие мужчин и женщин не подходит? Вполне себе левые завоевания. Вполне социалистические. Пепел Розы (Люксембург - "И.") и Клары (Цеткин - "И.") стучит в мое сердце", - написал К.Старыш.

Журналист Виталий Кэлугэряну напомнил, что ранее И.Додон заверял, что только он лично администрирует страницу в Facebook. Журналист привел его высказывания И.Додона с пресс-конференции 26 июля 2017 года, на которой он заявил, что журналисты должны знать, что он лично пишет свои посты на Facebook. "Кто же врет - советник президента или президент?", - задается вопросом В.Кэлугэряну.