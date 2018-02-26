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СНГ 26.02.2018 16:16

Назарбаев требует от парламента и правительства использовать в работе только казахский, но с обеспечением синхронного перевода

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым обсудил вопрос перехода казахского языка на латинскую графику и подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка.

"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Парламент и правительство должны работать только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода", - сказал президент, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы, распространенном в понедельник.

Президент, отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Кроме того, Н.Назарбаев акцентировал внимание на вопросах обеспечения кибербезопасности и повышения конкурентоспособности отечественных средств массовой информации.

Глава государства указал на необходимость улучшения качества сериальной продукции отечественных телеканалов, а также подчеркнул важную роль масс-медиа в деле патриотического воспитания молодежи, говорится в сообщении пресс-службы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]