Назарбаев требует от парламента и правительства использовать в работе только казахский, но с обеспечением синхронного перевода

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым обсудил вопрос перехода казахского языка на латинскую графику и подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка.

"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Парламент и правительство должны работать только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода", - сказал президент, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы, распространенном в понедельник.

Президент, отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Кроме того, Н.Назарбаев акцентировал внимание на вопросах обеспечения кибербезопасности и повышения конкурентоспособности отечественных средств массовой информации.

Глава государства указал на необходимость улучшения качества сериальной продукции отечественных телеканалов, а также подчеркнул важную роль масс-медиа в деле патриотического воспитания молодежи, говорится в сообщении пресс-службы.