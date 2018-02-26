ЕС оценил прогресс и недостатки Молдавии на пути к европейской интеграции

Евросоюз подтвердил приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдавией, но указал Кишиневу на необходимость более энергичных усилий в судебной реформе, обеспечении свободы СМИ, борьбе с коррупцией.

В принятом в понедельник постановлении Совет ЕС "подтверждает свою приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и Молдавией, тесного партнерства на основе Соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в июле 2016 года".

"Совет напоминает, что ЕС продолжает поддерживать реформы, необходимые, чтобы граждане Молдавии пользовались преимуществами Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - говорится в документе.

ЕС признает прогресс на пути реформ, который достигнут Кишиневом за год после предыдущего обсуждения ситуации в Молдавии на Совете ЕС, но сожалеет в связи с отставанием на некоторых важных направлениях.

Например, молдавское избирательное законодательство не учитывает ряда важнейших рекомендаций Венецианской комиссии. Озабоченность вызывает положение средств массовой информации.

"Совет напоминает, что свобода и плюрализм СМИ - это предпосылки для демократического общества, и настоятельно призывает Молдавию реформировать систему собственности СМИ, чтобы избежать их концентрации и гарантировать их свободу и плюрализм", - подчеркивается в постановлении.

Совет ЕС призывает Кишинев принять срочные меры для более решительной и результативной борьбы с коррупцией. Это "должно сопровождаться обстоятельной реформой судебной системы, в том числе прокуратуры".

"Этот процесс реформ должен включать тщательное, беспристрастное и всеобъемлющее расследование и судебное преследование всех лиц, причастных к массовому банковскому мошенничеству,выявленному в 2014 году", - говорится в постановлении Совета ЕС.

Правовой базой отношений между ЕС и Молдавией является Соглашение об ассоциации, которое предусматривает усиленную политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, создает условия для неуклонного роста торговли между партнерами. Помощь ЕС направлена на модернизацию страны через реформы, цель которых - экономический рост и создание рабочих мест, соблюдение прав человека и укрепление демократии. ЕС согласился предоставить Молдавии макрофинансовую помощь на определенных и конкретных предварительных условиях, включая политические. В ноябре 2017 года подписаны меморандум о взаимопонимании, соглашение о кредитах и соглашение о грантах по этой макрофинансовой помощи.