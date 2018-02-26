ЕС оценил прогресс и недостатки Молдавии на пути к европейской интеграции

Евросоюз подтвердил приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдавией, но указал Кишиневу на необходимость более энергичных усилий в судебной реформе, обеспечении свободы СМИ, борьбе с коррупцией.
В принятом в понедельник постановлении Совет ЕС "подтверждает свою приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и Молдавией, тесного партнерства на основе Соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в июле 2016 года".
"Совет напоминает, что ЕС продолжает поддерживать реформы, необходимые, чтобы граждане Молдавии пользовались преимуществами Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - говорится в документе.
ЕС признает прогресс на пути реформ, который достигнут Кишиневом за год после предыдущего обсуждения ситуации в Молдавии на Совете ЕС, но сожалеет в связи с отставанием на некоторых важных направлениях.
Например, молдавское избирательное законодательство не учитывает ряда важнейших рекомендаций Венецианской комиссии. Озабоченность вызывает положение средств массовой информации.
"Совет напоминает, что свобода и плюрализм СМИ - это предпосылки для демократического общества, и настоятельно призывает Молдавию реформировать систему собственности СМИ, чтобы избежать их концентрации и гарантировать их свободу и плюрализм", - подчеркивается в постановлении.
Совет ЕС призывает Кишинев принять срочные меры для более решительной и результативной борьбы с коррупцией. Это "должно сопровождаться обстоятельной реформой судебной системы, в том числе прокуратуры".
"Этот процесс реформ должен включать тщательное, беспристрастное и всеобъемлющее расследование и судебное преследование всех лиц, причастных к массовому банковскому мошенничеству,выявленному в 2014 году", - говорится в постановлении Совета ЕС.
Правовой базой отношений между ЕС и Молдавией является Соглашение об ассоциации, которое предусматривает усиленную политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, создает условия для неуклонного роста торговли между партнерами. Помощь ЕС направлена на модернизацию страны через реформы, цель которых - экономический рост и создание рабочих мест, соблюдение прав человека и укрепление демократии. ЕС согласился предоставить Молдавии макрофинансовую помощь на определенных и конкретных предварительных условиях, включая политические. В ноябре 2017 года подписаны меморандум о взаимопонимании, соглашение о кредитах и соглашение о грантах по этой макрофинансовой помощи.
Лавров призывает все стороны в Сирии согласовать параметры перемирия, предусмотренного резолюцией СБ ООН
Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения, отмечает уверенность в укреплении двусторонних отношений
Президент Азербайджана посетил мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии
Транснефть в 2018г поставит в Белоруссию 18 млн тонн нефти
Курс манат/доллар на 27 февраля - 1,7001 манат/$1
Иран рассчитывает к июню 2018г завершить строительство железной дороги Казвин-Решт
Иностранные туристы смогут сэкономить до 18% при покупках в РФ благодаря введению tax free
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли два человека – МВД
Авиация МЧС и береговая охрана Госпогранслужбы Азербайджана привлечены к поискам иранского моряка на Каспии
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Компания Bakcell собрала вместе выпускников и новых участников AppLab
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»