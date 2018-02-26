Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 1 Мар 10° 2 Мар 11°

СНГ 26.02.2018 16:29

Лидер Радикальной партии Ляшко считает, что идею досрочных парламентских выборов на Украине продвигает президент Порошенко

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины может быть выгодно президенту Украины Петру Порошенко в случае его возможного проигрыша на следующих президентских выборах, считает лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Вопрос, который сегодня обсуждается в парламенте и в политическом кругу, - досрочные выборы. Досрочные выборы парламента инициирует президент Порошенко. Для чего он хочет досрочные выборы? Для того, чтобы перед президентскими выборами за счет фальсификации выборов на мажоритарке набрать в парламенте новое большинство", - сказал О.Ляшко журналистам в понедельник в Киеве.

Он предположил, что такой вариант развития событий может быть приемлем для П.Порошенко в случае, если он проиграет президентский выборы, намеченные на весну 2019 года, чтобы иметь возможность занять должность премьер-министра.

В свою очередь руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что проукраинское большинство Верховной Рады не должно допустить досрочных выборов.

"Я поддерживаю спикера Верховной Рады, уверен, что проукраинское, ответственное большинство в этом парламенте сделает все, чтобы выборы как президента, так и парламента были очередными", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Ранее в этот день в ходе согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады заместитель главы депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив высказался о возможных досрочных парламентских выборах на Украине.

На это отреагировал председатель Верховной Рады Андрей Парубий: "Во время согласительного совета я услышал уже несколько выступлений о досрочных выборах. Давайте эту тему отложим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет сомнений, что сценарий дестабилизации и досрочных выборов это внешний сценарий".

При этом спикер подчеркнул, что следующие парламентские выборы состоятся согласно Конституции Украины в последнее воскресенье октября 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РАДА, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Украинская Рада отказалась отменить итоги голосования за принятый закон по Донбассу Верховная Рада Украины утвердила закон о предотвращении домашнего насилия Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет страны на 2018 г Парламент Украины рассматривает законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности Порошенко предостерег Раду от изменения принятых для получения безвизового режима с ЕС законов Президент Украины в четверг выступит в Раде с ежегодным посланием

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]