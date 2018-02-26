Лидер Радикальной партии Ляшко считает, что идею досрочных парламентских выборов на Украине продвигает президент Порошенко

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины может быть выгодно президенту Украины Петру Порошенко в случае его возможного проигрыша на следующих президентских выборах, считает лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
"Вопрос, который сегодня обсуждается в парламенте и в политическом кругу, - досрочные выборы. Досрочные выборы парламента инициирует президент Порошенко. Для чего он хочет досрочные выборы? Для того, чтобы перед президентскими выборами за счет фальсификации выборов на мажоритарке набрать в парламенте новое большинство", - сказал О.Ляшко журналистам в понедельник в Киеве.
Он предположил, что такой вариант развития событий может быть приемлем для П.Порошенко в случае, если он проиграет президентский выборы, намеченные на весну 2019 года, чтобы иметь возможность занять должность премьер-министра.
В свою очередь руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что проукраинское большинство Верховной Рады не должно допустить досрочных выборов.
"Я поддерживаю спикера Верховной Рады, уверен, что проукраинское, ответственное большинство в этом парламенте сделает все, чтобы выборы как президента, так и парламента были очередными", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.
Ранее в этот день в ходе согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады заместитель главы депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив высказался о возможных досрочных парламентских выборах на Украине.
На это отреагировал председатель Верховной Рады Андрей Парубий: "Во время согласительного совета я услышал уже несколько выступлений о досрочных выборах. Давайте эту тему отложим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет сомнений, что сценарий дестабилизации и досрочных выборов это внешний сценарий".
При этом спикер подчеркнул, что следующие парламентские выборы состоятся согласно Конституции Украины в последнее воскресенье октября 2019 года.
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