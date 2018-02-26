Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 1 Мар 10° 2 Мар 11°

Регион 26.02.2018 17:02

Лидеры России, Ирана и Турции встретятся в мае в Стамбуле, заявляют в Тегеране

Президенты России, Ирана и Турции проведут встречу в мае в Стамбуле, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Предложение о встрече в ходе недавнего телефонного разговора между президентами сделал президент Турции. Перед встречей президентов пройдут переговоры глав МИД Ирана, России и Турции, отметил Б.Касеми.

"Министры иностранных дел Ирана, России и Турции также встретятся в рамках астанинского переговорного процесса перед встречей глав государств", - сказал Б.Касеми.

Ранее агентство сообщало, что в Турции в мае пройдет встреча глав МИД, а не президентов трех стран. Однако позже в расширенной версии сообщения агентство внесло уточнения.

По словам представителя МИД, подобные контакты должны позволить решить разногласия по сирийской тематике, они станут вкладом в общие усилия по восстановлению мира в Сирии и по борьбе с терроризмом в стране.

В ходе пресс-конференции Б.Касеми заявил, что Тегеран, Москва и Анкара в последние дни обсуждали операцию Турции в сирийском Африне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Лавров: Те, кто считает ракетные планы Ирана дестабилизирующими, должны предъявить аргументы Азербайджан предлагает запустить пассажироперевозки по маршруту Астара (Иран) - Москва Рухани заявил о важности трехстороннего сотрудничества Ирана, России и Турции для развития региона ЕАЭС и Иран завершают согласование договора о ЗСТ - МИД РФ Иран и Россия не должны ограничивать сотрудничество лишь сирийским урегулированием, считает Лариджани Лидеры РФ, Турции и Ирана не исключают возможности трехсторонней встречи при необходимости, но договоренностей о саммите пока нет - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]