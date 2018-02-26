Лидеры России, Ирана и Турции встретятся в мае в Стамбуле, заявляют в Тегеране

Президенты России, Ирана и Турции проведут встречу в мае в Стамбуле, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Предложение о встрече в ходе недавнего телефонного разговора между президентами сделал президент Турции. Перед встречей президентов пройдут переговоры глав МИД Ирана, России и Турции, отметил Б.Касеми.

"Министры иностранных дел Ирана, России и Турции также встретятся в рамках астанинского переговорного процесса перед встречей глав государств", - сказал Б.Касеми.

Ранее агентство сообщало, что в Турции в мае пройдет встреча глав МИД, а не президентов трех стран. Однако позже в расширенной версии сообщения агентство внесло уточнения.

По словам представителя МИД, подобные контакты должны позволить решить разногласия по сирийской тематике, они станут вкладом в общие усилия по восстановлению мира в Сирии и по борьбе с терроризмом в стране.

В ходе пресс-конференции Б.Касеми заявил, что Тегеран, Москва и Анкара в последние дни обсуждали операцию Турции в сирийском Африне.