Лидеры России, Ирана и Турции встретятся в мае в Стамбуле, заявляют в Тегеране

Президенты России, Ирана и Турции проведут встречу в мае в Стамбуле, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.
Предложение о встрече в ходе недавнего телефонного разговора между президентами сделал президент Турции. Перед встречей президентов пройдут переговоры глав МИД Ирана, России и Турции, отметил Б.Касеми.
"Министры иностранных дел Ирана, России и Турции также встретятся в рамках астанинского переговорного процесса перед встречей глав государств", - сказал Б.Касеми.
Ранее агентство сообщало, что в Турции в мае пройдет встреча глав МИД, а не президентов трех стран. Однако позже в расширенной версии сообщения агентство внесло уточнения.
По словам представителя МИД, подобные контакты должны позволить решить разногласия по сирийской тематике, они станут вкладом в общие усилия по восстановлению мира в Сирии и по борьбе с терроризмом в стране.
В ходе пресс-конференции Б.Касеми заявил, что Тегеран, Москва и Анкара в последние дни обсуждали операцию Турции в сирийском Африне.
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