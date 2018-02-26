Президент Грузии Маргвелашвили пока не определился с выдвижением своей кандидатуры на предстоящих выборах

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили косвенно увязывает свое решение об участии кандидатом в предстоящих в октябре президентских выборах с выдвижением правящей партией "Грузинская мечта" своего кандидата в президенты.

"Политическая реальность сегодня в Грузии туманна и смешана в цветах. Правящая партия никак не назовет своего кандидата в президенты. Мне кажется, это происходит потому, что очень смешан политический ландшафт", - заявил Г.Маргвелашвили в понедельник в эфире региональной телекомпании "Марнеули".

По его словам, он также пока не определился с участием в президентских выборах.

"Если будет необходимость для страны, несмотря на всю сложность этого поста, я буду баллотироваться, но я бы предпочел более спокойную жизнь", - сказал Г.Маргвелашвили.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили журналистам, что выдвинут своего кандидата в президенты после консультаций, которые пройдут в марте-апреле.

Между тем грузинские СМИ сообщают, что в кулуарах правящей партии уже началось обсуждение кандидатов на пост президента, в частности, рассматривается кандидатура действующего премьер-министра Гиоргия Квирикашвили.