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Регион 26.02.2018 17:14

Президент Грузии Маргвелашвили пока не определился с выдвижением своей кандидатуры на предстоящих выборах

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили косвенно увязывает свое решение об участии кандидатом в предстоящих в октябре президентских выборах с выдвижением правящей партией "Грузинская мечта" своего кандидата в президенты.

"Политическая реальность сегодня в Грузии туманна и смешана в цветах. Правящая партия никак не назовет своего кандидата в президенты. Мне кажется, это происходит потому, что очень смешан политический ландшафт", - заявил Г.Маргвелашвили в понедельник в эфире региональной телекомпании "Марнеули".

По его словам, он также пока не определился с участием в президентских выборах.

"Если будет необходимость для страны, несмотря на всю сложность этого поста, я буду баллотироваться, но я бы предпочел более спокойную жизнь", - сказал Г.Маргвелашвили.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили журналистам, что выдвинут своего кандидата в президенты после консультаций, которые пройдут в марте-апреле.

Между тем грузинские СМИ сообщают, что в кулуарах правящей партии уже началось обсуждение кандидатов на пост президента, в частности, рассматривается кандидатура действующего премьер-министра Гиоргия Квирикашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]