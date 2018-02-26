Молдавские спецслужбы задержали грузовик с овощами, перевозивший почти 85 кг афганского героина

В Молдавии задержали группу иностранцев, перевозивших крупную партию героина в грузовике с помидорами, сообщил начальник молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям Николае Китороагэ.
"Спецслужбы задержали грузовик с 84 кг героина, ввезенного из Афганистана через Турцию. Таким образом, удалось пресечь деятельность преступной группировки, занимавшейся масштабной контрабандой наркотиков", - сказал Н.Китороагэ на пресс-конференции в понедельник.
"В банду входило пять человек - этнические турки и курды. Героин поставлялся из Афганистана через Иран в Турцию, где камуфлировался и уже под видом овощей и фруктов ввозился в Молдавию, различными маршрутами. Болгария, Румыния, Украина и Молдавия, в зависимости от маршрута, являлись транзитными странами. Главной целью контрабандистов было достичь стран Евросоюза - Нидерландов или Германии", - сказал прокурор, отметив, что тайники в грузовиках были надежно защищены и не поддавались сканированию.
По его словам, главарь криминального сообщества владел в Кишиневе транспортной компанией, которая не только использовала транспортные средства, но и сдавала их в аренду.
"Все иностранцы были задержаны с поличным во время извлечения из помидоров с помощью специальных устройств героина. Им предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, и они заключены под стражу. В Молдавии эта статья УК предусматривает значительные сроки заключения. Это первая такого размера партия героина, задержанная отечественными правоохранителями, - сообщил Н.Китороагэ.
Он пояснил, что груз был задержан 23 февраля на границе Румынии с Молдавией после того, как на всем протяжении маршрута из Турции он отслеживался правоохранителями Болгарии и Румынии.
"Примерная стоимость героина составляет около 5 миллионов евро. Задержано пять граждан Турции, которым грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал прокурор.
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