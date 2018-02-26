Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 1 Мар 10° 2 Мар 11°

СНГ 26.02.2018 17:26

Молдавские спецслужбы задержали грузовик с овощами, перевозивший почти 85 кг афганского героина

В Молдавии задержали группу иностранцев, перевозивших крупную партию героина в грузовике с помидорами, сообщил начальник молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям Николае Китороагэ.

"Спецслужбы задержали грузовик с 84 кг героина, ввезенного из Афганистана через Турцию. Таким образом, удалось пресечь деятельность преступной группировки, занимавшейся масштабной контрабандой наркотиков", - сказал Н.Китороагэ на пресс-конференции в понедельник.

"В банду входило пять человек - этнические турки и курды. Героин поставлялся из Афганистана через Иран в Турцию, где камуфлировался и уже под видом овощей и фруктов ввозился в Молдавию, различными маршрутами. Болгария, Румыния, Украина и Молдавия, в зависимости от маршрута, являлись транзитными странами. Главной целью контрабандистов было достичь стран Евросоюза - Нидерландов или Германии", - сказал прокурор, отметив, что тайники в грузовиках были надежно защищены и не поддавались сканированию.

По его словам, главарь криминального сообщества владел в Кишиневе транспортной компанией, которая не только использовала транспортные средства, но и сдавала их в аренду.

"Все иностранцы были задержаны с поличным во время извлечения из помидоров с помощью специальных устройств героина. Им предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, и они заключены под стражу. В Молдавии эта статья УК предусматривает значительные сроки заключения. Это первая такого размера партия героина, задержанная отечественными правоохранителями, - сообщил Н.Китороагэ.

Он пояснил, что груз был задержан 23 февраля на границе Румынии с Молдавией после того, как на всем протяжении маршрута из Турции он отслеживался правоохранителями Болгарии и Румынии.

"Примерная стоимость героина составляет около 5 миллионов евро. Задержано пять граждан Турции, которым грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал прокурор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, НАРКОДИЛЕРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]