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Дальнее зарубежье 26.02.2018 17:28

Премьер-министр Швеции попал в ДТП

Автомобиль, в котором находился премьер-министр Швеции Стефан Левен, в понедельник попал в аварию из-за сильной метели, сообщают в понедельник шведские СМИ.

"Корпус автомобиля получил незначительные повреждения, никто не пострадал", - цитируют СМИ представителя службы безопасности премьер-министра.

Отмечается, что из-за непогоды автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение.

ДТП произошло, когда премьер направлялся в город Уппсала в 70 км к северу от столицы.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]