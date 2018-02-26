Премьер-министр Швеции попал в ДТП

Автомобиль, в котором находился премьер-министр Швеции Стефан Левен, в понедельник попал в аварию из-за сильной метели, сообщают в понедельник шведские СМИ.

"Корпус автомобиля получил незначительные повреждения, никто не пострадал", - цитируют СМИ представителя службы безопасности премьер-министра.

Отмечается, что из-за непогоды автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение.

ДТП произошло, когда премьер направлялся в город Уппсала в 70 км к северу от столицы.