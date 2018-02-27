НФПП готов кредитовать строительство отеля на северо-западе Азербайджана

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Гахском районе, отмечается в объявлении фонда.
В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов: стартапов, развития садоводства, табаководства, пчеловодства; создания предприятия по промышленной переработке продукции пчеловодства и ее упаковки; строительство склада для сушки табака; строительство отеля.
«Предприниматели, действующие в Гахском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта», - отмечается в объявлении.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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