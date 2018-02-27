Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0954 RUR   0.0306 GBR   2.3729 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Бизнес и законодательство 27.02.2018 08:57

НФПП готов кредитовать строительство отеля на северо-западе Азербайджана

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Гахском районе, отмечается в объявлении фонда.

В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов: стартапов, развития садоводства, табаководства, пчеловодства; создания предприятия по промышленной переработке продукции пчеловодства и ее упаковки; строительство склада для сушки табака; строительство отеля.

«Предприниматели, действующие в Гахском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта», - отмечается в объявлении.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, ПРОЕКТЫ, ОТБОР


Похожие новости


НФПП готов кредитовать создание предприятия по производству сухофруктов в Сальянском районе НФПП готов кредитовать строительство отеля на западе Азербайджана Предприниматели в Азербайджане в 2017г получили кредиты по линии НФПП на 146 млн манатов НФПП готов кредитовать создание предприятия по производству растительных масел на западе Азербайджана НФПП готов кредитовать строительство предприятия по производству сухофруктов в Гейчае НФПП готов кредитовать строительство отеля на юго-востоке Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]