Госдеп США призвал Россию наказать всех, связанных с убийством Немцова

Госдепартамент США привал российское правительство добиться того, чтобы все, кто был причастен к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова, были наказаны.
"Мы еще раз призываем правительство России добиться, чтобы все, кто был вовлечен в это преступление, включая организаторов и тех, кто отдал приказ, были привлечены к ответственности в соответствии с законом", - говорится в распространенном пресс-службой Госдепа заявлении, поступившем в "Интерфакс".
В нем по случаю третьей годовщины со дня гибели политика отмечается, что "память о нем (Немцове - ИФ) побуждает российский народ и народы многих других стран по всему миру к трудной и порой опасной борьбе за справедливость, демократию и контролируемое правительство".
Б.Немцов, утверждается в заявлении, "посвятил всю свою жизнь службе государству и целям создания более свободной и процветающей России".
Ведомство также обратило внимание российских властей на необходимость "выполнения обязательств по развитию и защите общих прав человека, включая свободу слова, мирных собраний и свободу объединений".
Б.Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года, в июле 2017 года суд Московского военного округа приговорил причастных к его убийству к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет.
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