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СНГ 27.02.2018 09:01

Госдеп США призвал Россию наказать всех, связанных с убийством Немцова

Госдепартамент США привал российское правительство добиться того, чтобы все, кто был причастен к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова, были наказаны.

"Мы еще раз призываем правительство России добиться, чтобы все, кто был вовлечен в это преступление, включая организаторов и тех, кто отдал приказ, были привлечены к ответственности в соответствии с законом", - говорится в распространенном пресс-службой Госдепа заявлении, поступившем в "Интерфакс".

В нем по случаю третьей годовщины со дня гибели политика отмечается, что "память о нем (Немцове - ИФ) побуждает российский народ и народы многих других стран по всему миру к трудной и порой опасной борьбе за справедливость, демократию и контролируемое правительство".

Б.Немцов, утверждается в заявлении, "посвятил всю свою жизнь службе государству и целям создания более свободной и процветающей России".

Ведомство также обратило внимание российских властей на необходимость "выполнения обязательств по развитию и защите общих прав человека, включая свободу слова, мирных собраний и свободу объединений".

Б.Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года, в июле 2017 года суд Московского военного округа приговорил причастных к его убийству к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет.

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Тэги: США, НЕМЦОВ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]