Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0954 RUR   0.0306 GBR   2.3729 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

27.02.2018 09:04

Пресс-релиз

В связи с 26-летием с момента трагических событий в Ходжалы представители татарской диаспоры Азербайджана, Союза Казаков Азербайджана и Ассоциации «Матрешки» почтили память жертв геноцида и возложили цветы к монументу "Крик Матери" - памятнику жертвам Ходжалинской резни. Среди почтивших память жертв геноцида были председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев и его заместитель Эмин Рамазанов, атаман Союза казаков Азербайджана Сергей Самуйлов и др.

С утренних часов десятки тысяч жителей столицы Азербайджана посещают мемориал в память о жертвах трагедии, чтут память шехидов, возлагают к мемориалу цветы.

Напомним, во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами в результате полученных пулевых ранений. Были убиты 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]