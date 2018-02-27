Пресс-релиз

В связи с 26-летием с момента трагических событий в Ходжалы представители татарской диаспоры Азербайджана, Союза Казаков Азербайджана и Ассоциации «Матрешки» почтили память жертв геноцида и возложили цветы к монументу "Крик Матери" - памятнику жертвам Ходжалинской резни. Среди почтивших память жертв геноцида были председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев и его заместитель Эмин Рамазанов, атаман Союза казаков Азербайджана Сергей Самуйлов и др.
С утренних часов десятки тысяч жителей столицы Азербайджана посещают мемориал в память о жертвах трагедии, чтут память шехидов, возлагают к мемориалу цветы.
Напомним, во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами в результате полученных пулевых ранений. Были убиты 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.
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