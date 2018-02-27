Канадская оппозиционная партия пообещала признать Иерусалим столицей Израиля в случае своей победы на выборах

Канадская Консервативная партия, выступающая в оппозиции к правящей Либеральной партии действующего премьер-министра Джастина Трюдо, объявила о намерении вслед за США признать Иерусалим столицей Израиля в случае победы на выборах в 2019 году.
"Консервативная партия Канады признает очевидным факт, что Израиль, как и любое суверенное государство, может сам определять, где располагать свою столицу", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном веб-сайте партии.
"Новое правительство, возглавляемое Эндрю Широм, признает Иерусалим столицей Израиля после того, как будет официально сформировано в 2019 году", - говорится в заявлении.
Консерваторы были правящей партией Канады с 2006 по 2015 гг. Затем по итогам парламентских выборов правительство удалось сформировать либералам.
В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Данное решение вызвало критику со стороны мусульманских стран, поддерживающих Палестину и отстаивающих ее право на признание восточной части Иерусалима палестинской столицей. В ЕС также встретили решение Вашингтона критически, отметив, что оно подрывает многолетний процесс примирения между Палестиной и Израилем.
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