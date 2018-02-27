США призвали Дамаск прекратить наступательные операции

США призывают сирийские власти немедленно прекратить наступательные операции и предоставить гуманитарную помощь гражданским лицам, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сирия терроризирует сотни тысяч гражданских лиц авиаударами, артиллерией, ракетам, наземными обстрелами. Использование режимом хлорина в качестве оружия только усугубляется", - сказала она журналистам.

С.Сандерс отметила, что "США призывают немедленно покончить с наступательной операцией и призывает обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и крайне необходимой гуманитарной помощи".