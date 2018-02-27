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Дальнее зарубежье 27.02.2018 09:30

США призвали Дамаск прекратить наступательные операции

США призывают сирийские власти немедленно прекратить наступательные операции и предоставить гуманитарную помощь гражданским лицам, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сирия терроризирует сотни тысяч гражданских лиц авиаударами, артиллерией, ракетам, наземными обстрелами. Использование режимом хлорина в качестве оружия только усугубляется", - сказала она журналистам.

С.Сандерс отметила, что "США призывают немедленно покончить с наступательной операцией и призывает обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и крайне необходимой гуманитарной помощи".

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Тэги: США, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]