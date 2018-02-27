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СНГ 27.02.2018 09:11

Глава Казахстана снял с министра энергетики дисциплинарное взыскание за дефицит топлива

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетики Каната Бозумбаева.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник в официальных СМИ.

Как сообщалось, в октябре прошлого года президент объявил выговор министру энергетики в связи с возникшим в стране дефицитом топлива. Министр, со своей стороны, пообещал главе государства, что в 2018 году рынок Казахстана будет полностью обеспечен высококачественными ГСМ и авиакеросином.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИНЭНЕРГО, ВЗЫСКАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]