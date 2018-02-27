Глава Казахстана снял с министра энергетики дисциплинарное взыскание за дефицит топлива

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетики Каната Бозумбаева.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник в официальных СМИ.

Как сообщалось, в октябре прошлого года президент объявил выговор министру энергетики в связи с возникшим в стране дефицитом топлива. Министр, со своей стороны, пообещал главе государства, что в 2018 году рынок Казахстана будет полностью обеспечен высококачественными ГСМ и авиакеросином.