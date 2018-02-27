Президент Киргизии отказал главе своего аппарата в просьбе об отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принял прошение об отставке руководителя своего аппарата Фарида Ниязова, предложив ему недельный отпуск, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
"24 февраля у президента Сооронбая Жээнбекова и руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова состоялся разговор, в ходе которого Ф.Ниязов озвучил желание уйти с должности руководителя аппарата, но президент не принял его просьбу", - сказала Т.Стамалиева.
"В понедельник, 26 февраля Ф.Ниязов зашел к С.Жээнбекову с заявлением об уходе, но глава государства не подписал его, предложил дальше вместе работать", - сообщила.
Пресс-секретарь добавила, что С.Жээнбеков "дал Ф.Ниязову время на недельный отдых с учетом того, что руководитель аппарата не отдыхал после президентских выборов".
Ф.Ниязов занимает пост руководителя аппарата президента Киргизии с декабря 2017 года. Он руководил предвыборным штабом С.Жээнбекова, сразу после инаугурации 24 ноября 2017 года Ф.Ниязов был назначен советником президента, а затем возглавил его аппарат.
Руководитель аппарата президента Киргизии является заместителем председателя политсовета Социал-демократической партии Киргизии, по данным местных СМИ, он входит в близкое окружение экс-президента Алмазбека Атамбаева, в разное время занимал руководящие посты в его аппарате.
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