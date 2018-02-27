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СНГ 27.02.2018 09:48

Президент Киргизии отказал главе своего аппарата в просьбе об отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принял прошение об отставке руководителя своего аппарата Фарида Ниязова, предложив ему недельный отпуск, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"24 февраля у президента Сооронбая Жээнбекова и руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова состоялся разговор, в ходе которого Ф.Ниязов озвучил желание уйти с должности руководителя аппарата, но президент не принял его просьбу", - сказала Т.Стамалиева.

"В понедельник, 26 февраля Ф.Ниязов зашел к С.Жээнбекову с заявлением об уходе, но глава государства не подписал его, предложил дальше вместе работать", - сообщила.

Пресс-секретарь добавила, что С.Жээнбеков "дал Ф.Ниязову время на недельный отдых с учетом того, что руководитель аппарата не отдыхал после президентских выборов".

Ф.Ниязов занимает пост руководителя аппарата президента Киргизии с декабря 2017 года. Он руководил предвыборным штабом С.Жээнбекова, сразу после инаугурации 24 ноября 2017 года Ф.Ниязов был назначен советником президента, а затем возглавил его аппарат.

Руководитель аппарата президента Киргизии является заместителем председателя политсовета Социал-демократической партии Киргизии, по данным местных СМИ, он входит в близкое окружение экс-президента Алмазбека Атамбаева, в разное время занимал руководящие посты в его аппарате.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АППАРАТ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]