Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0954 RUR   0.0306 GBR   2.3729 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Дальнее зарубежье 27.02.2018 10:00

Голосование против британской резолюцию по Йемену американский дипломат назвала возможностью для Ирана чинить хаос на Ближнем Востоке

Россия, Китай, Боливия и Казахстан, проголосовав против британской резолюции по Йемену или воздержавшись при голосовании, дали возможность Ирану продолжать "чинить хаос" на Ближнем Востоке, заявила представитель американской делегации при ООН Келли Керри.

"Россия, Боливия, Китай, Казахстан (...) вместо того, чтобы потребовать ответственности от Ирана, они приняли решение оградить Иран от ответственности, они отказались защитить таких партнеров, как ОАЭ и Саудовская Аравия (...). Они дали возможность Ирану и далее чинить хаос на Ближнем Востоке", - заявила она, выступая по итогам голосования в СБ ООН.

К.Керри подчеркнула, что "действия Ирана не будут забыты и не останутся без ответа". "Сегодняшний голос вызвал глубокое разочарование, но это еще не окончание пути привлечения к ответственности Ирана. Мы и далее будет сообщать миру, что творит Иран", - сказала американский дипломат при ООН.

За документ, представленный Великобританией, проголосовали 11 государств, против - Россия и Боливия, воздержались Китай и Казахстан.

Российский и британский проекты предусматривали продление режима санкций против Йемена и оружейного эмбарго на год, до 26 февраля 2019 года. При этом в тексте резолюции Великобритании выражается озабоченность по поводу нарушения Ираном эмбарго на поставки оружия в Йемен, предусматриваются меры в отношении Ирана, ссылаясь на доклад экспертов, где Иран назван "нарушителем".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ЙЕМЕН, РЕЗОЛЮЦИЯ, ИРАН


Похожие новости


Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию об ответственности Ирана за поставки оружия в Йемен Самолеты и суда доставили в Йемен после смягчения блокады десятки тысяч тонн продовольствия и около 2 млн вакцин - ООН В ООН предупреждают: блокада арабской коалицией Йемена оставит страну без топлива и вакцин В ЮНИСЕФ сообщили о гибели более 200 детей в Йемене с начала 2017 года Генсек ООН и представители десятков стран участвуют в конференции по Йемену в Женеве Более 100 тыс. иммигрантов прибыли за год в Йемен из стран Африканского рога - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]