Голосование против британской резолюцию по Йемену американский дипломат назвала возможностью для Ирана чинить хаос на Ближнем Востоке

Россия, Китай, Боливия и Казахстан, проголосовав против британской резолюции по Йемену или воздержавшись при голосовании, дали возможность Ирану продолжать "чинить хаос" на Ближнем Востоке, заявила представитель американской делегации при ООН Келли Керри.

"Россия, Боливия, Китай, Казахстан (...) вместо того, чтобы потребовать ответственности от Ирана, они приняли решение оградить Иран от ответственности, они отказались защитить таких партнеров, как ОАЭ и Саудовская Аравия (...). Они дали возможность Ирану и далее чинить хаос на Ближнем Востоке", - заявила она, выступая по итогам голосования в СБ ООН.

К.Керри подчеркнула, что "действия Ирана не будут забыты и не останутся без ответа". "Сегодняшний голос вызвал глубокое разочарование, но это еще не окончание пути привлечения к ответственности Ирана. Мы и далее будет сообщать миру, что творит Иран", - сказала американский дипломат при ООН.

За документ, представленный Великобританией, проголосовали 11 государств, против - Россия и Боливия, воздержались Китай и Казахстан.

Российский и британский проекты предусматривали продление режима санкций против Йемена и оружейного эмбарго на год, до 26 февраля 2019 года. При этом в тексте резолюции Великобритании выражается озабоченность по поводу нарушения Ираном эмбарго на поставки оружия в Йемен, предусматриваются меры в отношении Ирана, ссылаясь на доклад экспертов, где Иран назван "нарушителем".