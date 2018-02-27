Число пострадавших при пожаре в общежитии в Прикамье увеличилось до девяти - власти

Число жильцов общежития в Чусовом (Пермский край), пострадавших в результате ночного пожара, возросло до девяти, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона во вторник.
По данным министерства, четыре взрослых находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы в медсанчасть N21 (Пермь).
Также на стационарном лечении находятся три ребенка: двое в детской краевой больнице в Перми, один - в больнице города Чусового.
Как сообщается в пресс-релизе краевого министерства социального развития, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 52 человека.
"Для оценки нуждаемости в ПВР работают специалисты соцзащиты Чусового. Дополнительно выехали специалисты Краевого фонда социальной поддержки. Они везут для пострадавших продуктовые наборы и одежду", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, в ночь на вторник в Чусовом произошел пожар в общежитии. Шесть человек погибли.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Всего на пожаре были спасены 37 человек, в том числе 13 детей. Для погорельцев созданы пункты временного размещения на базе школы N7 и гостиницы "Чусовская".
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