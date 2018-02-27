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Дальнее зарубежье 27.02.2018 10:15

Сербии для вступления в ЕС предстоят реформы и урегулирование отношений с Косово - Юнкер

Процесс сближения с Европейским союзом и интеграции в структуры ЕС стран-кандидатов Западных Балкан основывается на достижениях каждого кандидата, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы оцениваем достижения, которые были реализованы различными странами-кандидатами. Сербия входит в число стран-кандидатов, которые наиболее продвинулись (в подготовке к вступлению в ЕС - ИФ), что довольно-таки нормально, потому что мы уже ведем переговоры с нашими сербскими друзьями, тогда как другие хотели бы иметь возможность начать переговоры о вступлении в течение ближайших месяцев и лет", - сказал глава Еврокомиссии в понедельник на пресс-конференции в Белграде после встречи с сербским президентом Александром Вучичем.

"Но реальная дата вступления Сербии от нас не зависит. Она зависит, прежде всего и особенно, от самой Сербии", - уточнил Ж.-К.Юнкер.

Он назвал легендами рассуждения об указанном в стратегии ЕС для Западных Балкан 2025 годе как дате вступления балканских стран в Европейский союз.

"По этому поводу я хотел бы быть ясно понятым: это не обещание. Это предложение перспективы. Это индикативная дата. Сильный стимул, потому что те, кто готовятся стать членами (Евросоюза - ИФ), после того, как предпримут столько усилий, нуждаются также и в стимулировании. Не нужно, чтобы сербы считали, что все эти усилия, которые они приложили в течение истекших лет, были напрасными. Они таковыми не были, потому что Сербия осуществила ряд реформ, в том числе некоторые болезненные, которые заслуживают уважения, если не восхищения", - объяснил председатель Европейской комиссии.

Вместе с тем он отметил, что еще должны быть проведены и другие реформы, касающиеся правового государства, правосудия и основополагающих прав.

Добавив, что потребуется еще время, чтобы реализуемые изменения окончательно укоренились в обществе, его поведении, в образе жизни, Ж.-К.Юнкер заявил, что после дружеских бесед с А.Вучичем уедет из страны "оптимистом, уверенным в пути, по которому Сербия продолжает идти".

При этом он указал на то, что в Евросоюз не могут быть допущены "страны, которые не решили между собой территориальные конфликты". Проблемы, проистекающие из двусторонних конфликтов, должны быть урегулированы до срока вступления в ЕС.

"Мы хотим экспортировать в страны Западных Балкан стабильность. Мы не хотим импортировать нестабильность, которая не урегулирована до вступления", - сказал Ж.-К.Юнкер.

По его словам, в ЕС ждут, когда Белград нормализует свои отношения с Приштиной "в рамках юридически обязывающего соглашения".

"Это не нам определять точные темы и периметр такого юридически обязывающего соглашения. Это сербам и Приштине надлежит определить периметр этого соглашения", - отметил глава Еврокомиссии.

"Сербия - часть Европы. И когда условия будут выполнены, Сербия, конечно, станет членом (ЕС - ИФ)", - заверил Ж.-К.Юнкер.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, ЮНКЕР


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