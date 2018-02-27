Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) планирует создать модель кредитного рейтинга, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

АИКГФ объявил тендер с целью создания "Модели кредитного рейтинга" и "Системы раннего предупреждения".

По условиям, обе системы должны быть созданы в течение трех месяцев с момента заключения контракта с победителем тендера.

Госпошлина за участие в тендере составляет 250 манатов.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 16 апреля, тендерная процедура состоится 17 апреля.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов