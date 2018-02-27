Манат дешевеет к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 февраля сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 февраля ЦБА установил на уровне 2,0954 манат/$ (26 февраля - 2,0932 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 февраля установил 0,0306 манат/1RUB (26 февраля -0,0304 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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