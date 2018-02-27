Внедрение в казахстанских школах "нулевых" классов решено отложить до 2020 года из-за необходимости перевода всех учебников на латиницу, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

"В наших первоначальных планах внедрение нулевых классов было запланировано в 2019 году. (. . .) На сегодня единая программа и график подготовки учителей готов, учебники прошли экспертизу, но они все написаны на кириллице. Теперь для около 400 тыс. детей необходимо выпустить новые учебники для нулевых классов, так как мы переходим на латиницу", - сказал Е.Сагадиев во вторник на заседании правительства.

"Считаем правильным данные учебники печатать сразу на латинице. Это и финансово эффективно будет", - отметил он.

"На подготовку новых учебников, проведение экспертизы, пробации, на подготовку учителей - на все требуется время. Поэтому на "нулевые" классы перейдем к 2020 году. Такое изменение внесено в новую государственную программу", - пояснил министр.

Как сообщалось, в октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном, до 2025 года, переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику и утвердил алфавит на латинице. В феврале этого года глава государства внес изменения в свой прежний указ, упростив написание казахского алфавита на латинице.

Н.Назарбаев всегда подчеркивал, что реформа казахской письменности не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.