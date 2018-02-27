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Дальнее зарубежье 27.02.2018 10:45

Прокуратура попросила 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи во вторник потребовала назначить экс-президенту страны Пак Кын Хе наказание в виде 30 лет тюремного заключения, сообщили южнокорейские СМИ.

Пак Кын Хе была отстранена от своего поста в апреле 2017 года, ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, связанным с коррупцией, взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и разглашением государственных секретов.

В вину Пак Кын Хе вменены отношения с Чой Сун Силь, с которой она поддерживала дружеские отношения и которой позволяла ей вмешиваться в государственные дела.

Чой Сун Силь пользовалась дружбой с президентом для вымогательства денежных средств у различных крупных южнокорейских компаний.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРОР, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]