Прокуратура попросила 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи во вторник потребовала назначить экс-президенту страны Пак Кын Хе наказание в виде 30 лет тюремного заключения, сообщили южнокорейские СМИ.

Пак Кын Хе была отстранена от своего поста в апреле 2017 года, ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, связанным с коррупцией, взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и разглашением государственных секретов.

В вину Пак Кын Хе вменены отношения с Чой Сун Силь, с которой она поддерживала дружеские отношения и которой позволяла ей вмешиваться в государственные дела.

Чой Сун Силь пользовалась дружбой с президентом для вымогательства денежных средств у различных крупных южнокорейских компаний.