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Бизнес и законодательство 27.02.2018 10:19

Иранская ETKA заинтересована сотрудничать с компаниями из Азербайджана для выхода на рынки РФ и Украины

Группа компаний ETKA (Иран) заинтересована в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями для выхода на рынки третьих стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"Компании, входящие в группу ETKA, готовы сотрудничать с азербайджанскими предпринимателями. Кроме этого, ETKA готова к тесному сотрудничеству с азербайджанскими компаниями на рынках России и Украины", - отметили в Azpromo.

ETKA была создана для улучшения соцзащиты персонала иранских вооруженных сил. ЕТКА в настоящее время является одним из ведущих холдингов Ирана. Сфера деятельности группы охватывает производство, импорт и экспорт продуктов питания и промышленной продукции, сферы сельского хозяйства и животноводства, сетевых магазинов и дистрибьюторов, строительства, туризма и страхования.

ЕTKA входит в число 50 крупнейших компаний Ирана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ETKA, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]