Иранская ETKA заинтересована сотрудничать с компаниями из Азербайджана для выхода на рынки РФ и Украины

Группа компаний ETKA (Иран) заинтересована в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями для выхода на рынки третьих стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"Компании, входящие в группу ETKA, готовы сотрудничать с азербайджанскими предпринимателями. Кроме этого, ETKA готова к тесному сотрудничеству с азербайджанскими компаниями на рынках России и Украины", - отметили в Azpromo.
ETKA была создана для улучшения соцзащиты персонала иранских вооруженных сил. ЕТКА в настоящее время является одним из ведущих холдингов Ирана. Сфера деятельности группы охватывает производство, импорт и экспорт продуктов питания и промышленной продукции, сферы сельского хозяйства и животноводства, сетевых магазинов и дистрибьюторов, строительства, туризма и страхования.
ЕTKA входит в число 50 крупнейших компаний Ирана.
Б.Рустамбеков
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