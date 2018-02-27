Diageo выпустит виски Jane Walker в поддержку женщин

Производитель алкоголя Diageo выпустит ограниченную партию виски Johnnie Walker Black Label, которая получит название Jane Walker, говорится в пресс-релизе компании.

Продукт будет выпущен в марте в количестве 250 тыс. бутылок и будет доступен в США. Вместо традиционного изображения мужчины на упаковке будет нарисована женщина в цилиндре и с тростью.

Diageo планирует направить один доллар с каждой проданной бутылки организациям, защищающим права женщин.

Johnnie Walker, выпускаемый с 1820 года, считается самым распространенным шотландским виски в мире. В прошлом году продажи бренда в США подскочили на 18%.