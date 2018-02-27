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Дальнее зарубежье 27.02.2018 11:17

Спецпредставитель США по КНДР подал в отставку на фоне заявлений Пхеньяна о готовности к диалогу с Вашингтоном

Спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн уйдет в отставку на этой неделе, спустя несколько дней после заявлений Северной Кореи о готовности начать диалог с Соединенными Штатами, сообщает во вторник телеканал Си-Эн-Эн.

"Уйти в отставку в этот момент было полностью моим решением", - приводит его слова телеканал.

Также Дж.Юн заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон принял его отставку.

На свой пост 63-летний Дж.Юн был назначен в октябре 2016 года предшественником Дональда Трампа на президентском посту Бараком Обамой.

В конце прошлой недели делегация КНДР, приехавшая на закрытие Олимпийских игр в Южной Корее, передала послание официального Пхеньяна о готовности "в достаточной степени" к переговорам с Вашингтоном.

Однако также в конце прошлой недели администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции с целью усиления давления на Пхеньян, а президент США Дональд Трамп заявил, что эти санкции являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было предпринимал против иностранного государства.

Также в Белом доме США заявили, что результатом любого диалога с КНДР должна быть денуклеаризация Корейского полуострова.

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Тэги: США, КНДР, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]