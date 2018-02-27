Apple намерена выпустить три новых модели iPhone в 2018 году

Американская Apple Inc. в 2018 году намерена выпустить три новых модели iPhone - самый крупный из когда-либо производившихся компанией смартфонов, новое устройство того же размера, что и iPhone X, а также менее дорогую модель с некоторыми из ключевых функций флагманского смартфона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, Apple рассчитывает привлечь растущее число пользователей, заинтересованных в фаблетах, а также клиентов, желающих приобрести более доступную версию iPhone X.
Продажи iPhone X, появившегося на рынке в прошлом году, оказались не столь успешными, как ожидалось. Apple продала 77,3 млн iPhone X в четвертом квартале 2017 года, что ниже консенсус-прогноза экспертов на уровне 80,2 млн устройств.
Некоторых из потенциальных покупателей отпугнула цена устройства в $1000, несмотря на привлекательный дизайн, и в этом году Apple намерена представить модель iPhone "для всех".
Самая крупная из когда-либо производившихся компанией модель iPhone будет иметь экран размером почти 6,5 дюйма - это сделает ее одной из крупнейших на рынке. Как и iPhone X, эта модель будет использовать технологию распознавания лица Face ID для разблокировки устройства и осуществления платежей, сообщили источники.
Apple уже проводит тесты с поставщиками и, как ожидается, представит новые устройства осенью текущего года.
Планы компании все еще могут измениться, отмечают источники.
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