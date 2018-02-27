Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0954 RUR   0.0306 GBR   2.3729 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Это интересно 27.02.2018 10:42

Apple намерена выпустить три новых модели iPhone в 2018 году

Американская Apple Inc. в 2018 году намерена выпустить три новых модели iPhone - самый крупный из когда-либо производившихся компанией смартфонов, новое устройство того же размера, что и iPhone X, а также менее дорогую модель с некоторыми из ключевых функций флагманского смартфона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Apple рассчитывает привлечь растущее число пользователей, заинтересованных в фаблетах, а также клиентов, желающих приобрести более доступную версию iPhone X.

Продажи iPhone X, появившегося на рынке в прошлом году, оказались не столь успешными, как ожидалось. Apple продала 77,3 млн iPhone X в четвертом квартале 2017 года, что ниже консенсус-прогноза экспертов на уровне 80,2 млн устройств.

Некоторых из потенциальных покупателей отпугнула цена устройства в $1000, несмотря на привлекательный дизайн, и в этом году Apple намерена представить модель iPhone "для всех".

Самая крупная из когда-либо производившихся компанией модель iPhone будет иметь экран размером почти 6,5 дюйма - это сделает ее одной из крупнейших на рынке. Как и iPhone X, эта модель будет использовать технологию распознавания лица Face ID для разблокировки устройства и осуществления платежей, сообщили источники.

Apple уже проводит тесты с поставщиками и, как ожидается, представит новые устройства осенью текущего года.

Планы компании все еще могут измениться, отмечают источники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, APPLE, IPHONE, МОДЕЛИ


Похожие новости


Apple обещает потратить более $160 млрд после рекордов I финквартала Apple оценивает налоговые выплаты в связи с репатриацией прибыли в $38 млрд - рекорд для США У США и Франции есть вопросы к Apple из-за медленной работы iPhone Apple извинилась за ситуацию с преднамеренным замедлением производительности iPhone Apple повысила выплаты топ-менеджерам, Кук по-прежнему зарабатывает меньше всех Apple тормозит работу iPhone, чтобы избежать отключения устройств из-за износа аккумуляторов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]