Землетрясения продолжаются в Папуа - Новой Гвинее

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован на острове Новая Гвинея (территория Папуа - Новой Гвинеи) в 419 км западнее города Лаэ, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 09:19 мск во вторник, имел координаты -6.34 градуса южной широты и 143.21 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
Первое землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на понедельник по местному времени, в течение понедельника и в ночь на вторник зафиксировано несколько афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,3.
В результате серии землетрясений в воскресенье-понедельник в Папуа-Новой Гвинее погиб, по предварительным данным, 31 человек, сообщила местная газета Post Courier.
Также сообщалось, что землетрясение вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний.
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