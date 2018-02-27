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Дальнее зарубежье 27.02.2018 11:29

Землетрясения продолжаются в Папуа - Новой Гвинее

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован на острове Новая Гвинея (территория Папуа - Новой Гвинеи) в 419 км западнее города Лаэ, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 09:19 мск во вторник, имел координаты -6.34 градуса южной широты и 143.21 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Первое землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на понедельник по местному времени, в течение понедельника и в ночь на вторник зафиксировано несколько афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,3.

В результате серии землетрясений в воскресенье-понедельник в Папуа-Новой Гвинее погиб, по предварительным данным, 31 человек, сообщила местная газета Post Courier.

Также сообщалось, что землетрясение вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний.

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Тэги: ПАПУА/НОВГВИНЕЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]