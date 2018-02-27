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Карабахский конфликт 27.02.2018 11:02

Противостояние в зоне карабахского конфликта может начаться в любой момент – помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов считает хрупким перемирие в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и возможным возобновление активных боевых действий в любой момент.

"Противостояние на линии соприкосновения может начаться в любой момент и оно может перерасти в войну в любое время", - сказал А.Гасанов в интервью турецкому телеканалу TRT WORLD.

По его словам, Армения ежедневно нарушает режим перемирия, подвергает обстрелу азербайджанские села и гражданское население. "Такая же ситуация имела место в апреле 2016 года. Армянская армия с занимаемых стратегических высот обстреливала азербайджанские села. Азербайджанская армия в таких условиях была вынуждена перейти в контрнаступление и достигла в этом значительных успехов", - отметил он.

А.Гасанов подчеркнул, что в случае безрезультатности переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, Азербайджан использует все средства для освобождения оккупированных территорий.

Он добавил, что азербайджанская армия готова к таким действиям. "Апрельские боестолкновения показали силу азербайджанской армии. К сожалению, Азербайджан воюет не только против Армении, но и с сильным армянским лобби, определенными международными силами, политиками, кругами, которые финансируются армянским лобби", - отметил он.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан стремится довести до международной общественности всю правду о нагорно-карабахском конфликте.

А.Гасанов отметил, что Армения игнорирует решения Совбеза ООН и других международных организаций по урегулированию конфликта, продолжает оккупацию азербайджанских территорий. "Причиной этого является наличие двойных стандартов, которыми пользуется Армения и, таким образом, она не выполняет решений международных организаций, в том числе Минской Группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием этого конфликта", - добавил он.

По его словам, позиция Азербайджана на переговорах остается неизменной – территориальная целостность страны должна быть восстановлена, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан восстановит города, села и их инфраструктуру после возвращения оккупированных территорий.

А.Азизов

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Тэги: КОНФЛИКТ, МНЕНИЕ


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