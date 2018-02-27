Ходжалинский геноцид является проявлением армянского фашизма – президент Азербайджана

Азербайджан продолжит укреплять экономический и военный потенциал с целью не допустить повторения Ходжалинской трагедии, совершенного Арменией против мирного азербайджанского населения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"26 февраля - одна из кровавых страниц в истории азербайджанского народа, день геноцида азербайджанцев, день, который азербайджанский народ всегда будет помнить и никогда не забудет. 26 лет назад Арменией был совершен геноцид против азербайджанцев, в результате которого было убито 613 мирных жителей, среди них – 106 женщин, 63 ребенка. Более 1200 мирных жителей попали в плен, были подвергнуты пыткам, около 500 стали инвалидами, о 150 мирных жителях нет никакой информации, они считаются пропавшими без вести, но, естественно, очень высока вероятность того, что они были также убиты", - сказал И.Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, имеется большое количество видео-, фотоматериалов, свидетельства чудом выживших о кровавой трагедии 26 февраля. "Это было проявление армянского фашизма, это было проявление варварства", - добавил президент.

И.Алиев добавил, что сегодня по всему миру активизируется кампания «Справедливость для Ходжалы!». "В эти дни проводятся траурные мероприятия во многих странах мира, в эти дни азербайджанские диаспорские организации, общественность проводят круглые столы, презентации, выставки. Все фото- и видеодокументы свидетельствуют об этой большой трагедии. Мы помним об этом, мы никогда не забудем", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Азербайджан должен стать сильнее для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. "Вы спросили, с какими чувствами я встречаю этот траурный день. Думаю, с такими же чувствами, как и каждый азербайджанец, - с чувством боли, скорби за невинно убитых, с чувством невосполнимой потери по жертвам. Одновременно с чувством решимости укреплять нашу страну, укреплять ее экономический и военный потенциал, с тем, чтобы никогда в будущем азербайджанский народ не столкнулся с такой трагедией", - добавил И.Алиев.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагических в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Ущерб, нанесенный Азербайджану армянскими вооруженными силами в результате оккупации города Ходжалы, оценивается свыше $170 млн.

МИД и Генпрокуратура Азербайджана ранее заявили, что оценка причин и результатов войны, начатой Арменией против Азербайджана, и все имеющиеся факты Ходжалинской трагедии доказывают, что преступления, совершенные в этом городе не были из категории рядовых и случайных.

"Напротив, это является неотъемлемой частью широкомасштабной политики Армении по систематическому насилию, которая отражает такие уродливые идеи как расовое превосходство, этническая дискриминация и ненависть. Целенаправленная резня мирных жителей в Ходжалы была направлена исключительно на их массовое уничтожение, потому что они были азербайджанцами", - подчеркивается в заявлении ведомств.

А.Азизов