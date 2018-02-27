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Внешняя политика 27.02.2018 11:29

Союз Баку и Анкары направлен на обеспечение мира и развития региона – помощник президента Азербайджана

Баку и Анкара будут предпринимать совместные шаги для защиты своей территориальной целостности, независимости и безопасности, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

"Азербайджан и Турция по всем вопросам выступают единой позицией. Сегодня Турция сталкивается с определенными региональными проблемами, Анкара ведет борьбу с террористами как внутри страны, так и вдоль границы", - сказал А.Гасанов в интервью турецкому телеканалу TRT WORLD.

По его словам, в Европе и в мире в отношении Турции предпринимаются некоторые несправедливые шаги, так как Турция является мусульманской страной. С аналогичными случаями сталкивается и Азербайджан.

"Поэтому мы должны совместно с Турцией противостоять этим проблемам. Ни Турция, ни Азербайджан не угрожают ни одной стране в мире, не имеют территориальных претензий к каким-либо странам. В тоже время, обе страны не намерены идти на уступки в вопросах неприкосновенности своих территорий, независимости и безопасности. Турция и Азербайджан стремятся обеспечить мир в регионе. Еще раз хочу добавить, наш братский союз не преследует цель нарушить территориальную целостность других стран, вмешиваться в их внутренние дела. Наш союз служит установлению мира, развитию и улучшения жизни людей", - добавил помощник президента Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ШАГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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