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Социум 27.02.2018 11:41

В Азербайджане планируют выпуск Baku Card для скидок в магазинах и бесплатного проезда в общественном транспорте

Национальное Бюро пропаганды туризма (НБПТ), Бакинское транспортное агентство (БТА) и туристическая компания Pasha Travel планируют выпустить в обращение карту "Baku Card" для жителей Баку и гостей столицы, говорится в сообщении НБПТ.

"Baku Card будет первой и единственной в Азербайджане официальной картой города Баку. Владельцы карты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также бесплатно или со скидкой посещать музеи и культурные центры. Кроме того, владельцы Baku Card смогут воспользоваться различными скидками и специальными предложениями в магазинах, кафе, ресторанах и в других различных местах», - отмечается в информации.

По данным Бюро, в среду в Баку между НБПТ, БТА и Pasha Travel состоится подписание Меморандума о создании "Baku Card".

Как ожидается, выпуск "Baku Card" повысит интерес туристов к Азербайджану.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРТА, ЭМИССИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]