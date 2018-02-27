В Азербайджане планируют выпуск Baku Card для скидок в магазинах и бесплатного проезда в общественном транспорте

Национальное Бюро пропаганды туризма (НБПТ), Бакинское транспортное агентство (БТА) и туристическая компания Pasha Travel планируют выпустить в обращение карту "Baku Card" для жителей Баку и гостей столицы, говорится в сообщении НБПТ.

"Baku Card будет первой и единственной в Азербайджане официальной картой города Баку. Владельцы карты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также бесплатно или со скидкой посещать музеи и культурные центры. Кроме того, владельцы Baku Card смогут воспользоваться различными скидками и специальными предложениями в магазинах, кафе, ресторанах и в других различных местах», - отмечается в информации.

По данным Бюро, в среду в Баку между НБПТ, БТА и Pasha Travel состоится подписание Меморандума о создании "Baku Card".

Как ожидается, выпуск "Baku Card" повысит интерес туристов к Азербайджану.

Н.Аббасова