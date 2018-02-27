Китай отменил дополнительные пошлины на курятину из США, но сохранил запрет на ее импорт

Власти Китая отменили антидемпинговые пошлины на импорт мяса курицы из США с 27 февраля, хотя ранее предполагалось, что они будут действовать до 2021 года, сообщает агентство Bloomberg.
Вместе с тем отмечается, что с 2015 года Китай не закупает курятину в США из-за опасений в связи с куриным гриппом.
Китай в 2017 году импортировал около 450 тыс. тонн замороженных куриц на сумму порядка $1 млрд, главным образом из Бразилии.
Китай и США находятся в непростых торговых взаимоотношениях. С одной стороны, они входят в число крупнейших зарубежных партнеров друг друга, а с другой - ведут ожесточенные споры. В частности, США рассматривают возможность введения дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия из КНР, а Китай начал антидемпинговое расследование в отношении закупок сорго из страны.
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