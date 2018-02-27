Филиал банка в Тбилиси ограбили в третий раз за последние месяцы

В Глданском районе Тбилиси преступник в маске ограбил филиал "Либерти банка", сообщают во вторник грузинские СМИ.

По свидетельству очевидцев, во время ограбления в здании находились около 20 посетителей и несколько сотрудников.

Угрожая пистолетом, грабитель смог забрать деньги, после чего скрылся.

Этот филиал банка "Либерти" в течение последних месяцев ограблен уже в третий раз. В двух предыдущих случаях полиция задержала грабителей.