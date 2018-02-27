Американцы считают, что Трамп мало делает для предотвращения вмешательства в выборы - опрос

Больше половины американцев (60%), считают, что президент США Дональд Трамп делает недостаточно, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в выборы в США, сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на опрос компании SSRS.

Этот показатель незначительно вырос по сравнению с данными предыдущего опроса, в ноябре он составлял 59%. На 11% возросло число тех, кто считает, что недостаточно для предотвращения вмешательства в выборы делает Конгресс - до 60% по сравнению с 49% в ноябре.

Больше половины опрошенных (58%) ткаже считают, что Д.Трамп недостаточно серьезно относится к расследованию вероятного вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

Обеспокоены возможностью вмешательства иностранных властей в американские выборы 72% респондентов. При этом среди демократов подобные опасения выразили 90%, среди республиканцев - 53%.

Почти в равной степени граждан США беспокоит возможность наличия контактов между представителями предвыборного штаба Д.Трампа и российскими лицами (66%) и возможность того, что Россия могла организовать кампанию по дезинформации американских избирателей (70%).

Опрос был проведен 20-23 февраля, в нем приняли участие более одной тысячи человек.