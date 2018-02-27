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Дальнее зарубежье 27.02.2018 18:05

Афганские власти заявили о ликвидации двух "полевых командиров" ИГИЛ

В ходе столкновений правительственных сил с боевиками террористической группировки "Исламское государство" на северо-западе Афганистана ликвидировано 13 экстремистов, еще семь ранены, сообщил местным СМИ начальник пресс-службы администрации провинции Джаузджан Реза Гафури.

"Боевики ДАИШ (арабская аббревиатура ИГИЛ) два дня назад атаковали центр уезда Дарзаб с нескольких направлений, боевые действия в этом направлении продолжаются до сих пор. Среди убитых боевиков два ключевых полевых командира - Кари Джалалиддин и Мула Расул", - сказал Р.Гафури.

Во вторник член провинциального совета провинции Джаузджан Халима Садаф заявила местным журналистам, что боевики ИГИЛ второй день штурмуют уездный центр Дарзаб, все пути к нему блокированы террористами. По ее словам, менее 10% территории уезда в настоящее время осталось под контролем правительства.

Депутат сообщила, что боевики ИГИЛ начали атаку на посты правительственных сил в центре уезда в понедельник утром и боевые действия в этом районе продолжаются до сих пор, обе стороны имеют потери.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЭКСТРЕМИСТЫ, БОИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]