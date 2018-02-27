Путин расширил полномочия ФСО

Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) полномочиями по реализации госполитики в области международной информационной безопасности, информационному противоборству, а также обнаружению, предупреждению и ликвидации хакерских атак на российские информационные ресурсы.

Согласно указу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, Положение о ФСО в части полномочий службы дополняется пунктом следующего содержания: "участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".

Кроме того, ФСО получает полномочия по организации и осуществлению "в соответствии с законодательством Российской Федерации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ".

Еще одним нововведением является предоставление ФСО права в целях реализации ее полномочий принимать меры по защите персональных данных и давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей за исключением информации, подлежащей опубликованию и обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законодательством.

Также ФСО теперь может не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны.