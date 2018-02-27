Путин расширил полномочия ФСО

Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) полномочиями по реализации госполитики в области международной информационной безопасности, информационному противоборству, а также обнаружению, предупреждению и ликвидации хакерских атак на российские информационные ресурсы.
Согласно указу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, Положение о ФСО в части полномочий службы дополняется пунктом следующего содержания: "участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".
Кроме того, ФСО получает полномочия по организации и осуществлению "в соответствии с законодательством Российской Федерации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ".
Еще одним нововведением является предоставление ФСО права в целях реализации ее полномочий принимать меры по защите персональных данных и давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей за исключением информации, подлежащей опубликованию и обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законодательством.
Также ФСО теперь может не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянского села
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат для замены кровли многоквартирных домов в Мингячевире
Баку и Белград обсудили вопросы расширения ВТС – Минобороны Азербайджана
Производители продукции АПК в Азербайджане по итогам 2017г получат около 23 млн манатов субсидий
Курс манат/доллар на 28 февраля - 1,7001 манат/$1
Президент Алиев поставил задачу увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана
В азербайджанских водах на Каспии продолжаются поиски пропавшего с иранского судна по пути в Россию моряка
Более 200 телекомпаний приобрели эксклюзивные права на вещание ЧМ-2018 - ФИФА
Тайваньский премьер успокоил жителей страны, создавших ажиотаж вокруг туалетной бумаги
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Президент Алиев находится с визитом в Мингячевире
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nobel Oil Services создает совместное предприятие с GAMA Industry Inc.
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Мингечевире, Евлахе и Кюрдамире. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»