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СНГ 27.02.2018 18:14

Путин расширил полномочия ФСО

Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) полномочиями по реализации госполитики в области международной информационной безопасности, информационному противоборству, а также обнаружению, предупреждению и ликвидации хакерских атак на российские информационные ресурсы.

Согласно указу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, Положение о ФСО в части полномочий службы дополняется пунктом следующего содержания: "участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".

Кроме того, ФСО получает полномочия по организации и осуществлению "в соответствии с законодательством Российской Федерации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ".

Еще одним нововведением является предоставление ФСО права в целях реализации ее полномочий принимать меры по защите персональных данных и давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей за исключением информации, подлежащей опубликованию и обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законодательством.

Также ФСО теперь может не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны.

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Тэги: РОССИЯ, ФСО, ПОЛНОМОЧИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]