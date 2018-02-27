Боевики сорвали первую гумпаузу в Восточной Гуте, ни один мирный житель выйти не смог покинуть район, заявляют российские военные

Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками, ни один мирный житель выйти не смог покинуть район, заявил журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики генерал-майор Владимир Золотухин.

"На данный час, 14.30 по местному времени, никаких выводов не осуществлено. Была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов (к времени начала гуманитарной паузы - ИФ), до сих пор здесь... Автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент",- сказал В.Золотухин.

Генерал также заявил, что провокации со стороны боевиков продолжались на протяжении пяти часов с периодичностью в 30 минут.

"С нашей стороны и со стороны сирийского правительства, режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают",- добавил В.Золотухин.