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Дальнее зарубежье 27.02.2018 18:25

Боевики сорвали первую гумпаузу в Восточной Гуте, ни один мирный житель выйти не смог покинуть район, заявляют российские военные

Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками, ни один мирный житель выйти не смог покинуть район, заявил журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики генерал-майор Владимир Золотухин.

"На данный час, 14.30 по местному времени, никаких выводов не осуществлено. Была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов (к времени начала гуманитарной паузы - ИФ), до сих пор здесь... Автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент",- сказал В.Золотухин.

Генерал также заявил, что провокации со стороны боевиков продолжались на протяжении пяти часов с периодичностью в 30 минут.

"С нашей стороны и со стороны сирийского правительства, режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают",- добавил В.Золотухин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, СРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]