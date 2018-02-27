Глава МИД Франции обеспокоен ракетной программой Ирана, намерен заявить об этом на следующей неделе в Тегеране

Франция обеспокоена ракетной программой Ирана, но неукоснительно привержена выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В том, что касается Венского соглашения, французская позиция ясна, мы об этом сказали американцам: мы за полное выполнение положений данного соглашения", - сказал Ж.-И.Ле Дриан во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"В том, что касается баллистических ракет, нас эта ситуация очень беспокоит. Я скоро поеду в Тегеран, в следующий понедельник, я об этом четко скажу тегеранским властям", - добавил французский министр.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, поддерживает ли Франция идею президента США Дональда Трампа по реформированию СВПД и распространению его действия на ракетную программу Ирана.