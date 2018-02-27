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Дальнее зарубежье 27.02.2018 19:14

Патриарх Кирилл отправится в начале марта в Болгарию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со 2 по 4 марта 2018 года посетит Болгарскую православную церковь.

"Святейший Патриарх Кирилл посетит Болгарию по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита и Священного Синода Болгарской Церкви по случаю празднования 140-летия освобождения Болгарии от османского ига", - сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В рамках визита предстоятель Русской православной церкви примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-78 годов, совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке.

Ожидается, что патриархи Кирилл и Неофит совместно совершат литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Софии.

Патриарх Кирилл также поклонится святым мощам прославленного Русской и Болгарской православными церквами в 2016 году святителя Богучарского Серафима на месте его упокоения в русском Никольском храме болгарской столицы.

Как ожидается, в рамках визита состоятся встречи предстоятеля Русской церкви с представителями государственной власти Республики Болгарии.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРИАРХ, БОЛГАРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]