Патриарх Кирилл отправится в начале марта в Болгарию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со 2 по 4 марта 2018 года посетит Болгарскую православную церковь.

"Святейший Патриарх Кирилл посетит Болгарию по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита и Священного Синода Болгарской Церкви по случаю празднования 140-летия освобождения Болгарии от османского ига", - сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В рамках визита предстоятель Русской православной церкви примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-78 годов, совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке.

Ожидается, что патриархи Кирилл и Неофит совместно совершат литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Софии.

Патриарх Кирилл также поклонится святым мощам прославленного Русской и Болгарской православными церквами в 2016 году святителя Богучарского Серафима на месте его упокоения в русском Никольском храме болгарской столицы.

Как ожидается, в рамках визита состоятся встречи предстоятеля Русской церкви с представителями государственной власти Республики Болгарии.