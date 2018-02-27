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Внешняя политика 27.02.2018 17:02

Баку и Белград обсудили вопросы расширения ВТС – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Сербии в Азербайджане Небойша Родич обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между Баку и Белградом.

«З.Гасанов и Н.Родич обсудили вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в военной и военно-технической сфере, в области военного образования»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, собеседники также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе и урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

«Н.Родич отметил важность стратегического сотрудничества между странами, подчеркнул, что Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что на встрече была особо подчеркнута роль глав государств в развитии азербайджано-сербских отношений.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]