Баку и Белград обсудили вопросы расширения ВТС – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Сербии в Азербайджане Небойша Родич обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между Баку и Белградом.

«З.Гасанов и Н.Родич обсудили вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в военной и военно-технической сфере, в области военного образования»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, собеседники также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе и урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

«Н.Родич отметил важность стратегического сотрудничества между странами, подчеркнул, что Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что на встрече была особо подчеркнута роль глав государств в развитии азербайджано-сербских отношений.

Ф.Исазаде