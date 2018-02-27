Министр экономического развития Греции ушел в отставку из-за скандала с дотациями

Министр экономического развития Димитри Пападимитру во вторник ушел в отставку из-за скандала, связанного с дотациями на оплату жилья его семьи в Афинах, сообщает AP.

Накануне правительство покинула его жена - заместитель министра труда Рания Антонопулу. В минувшие выходные в греческих СМИ были опубликованы материалы, согласно которым Р.Антонопулу подала заявку на получение финансовой помощи для оплаты жилья и получила 23 тыс. евро за два года.

На эти деньги супруги арендовали квартиру в престижном районе греческой столицы. При этом заявленный годовой доход семьи превышает 450 тыс. евро, а в оппозиционных СМИ двух экономистов окрестили "самой богатой парой в греческой политике". Так, Р.Антонопулу принадлежит летняя вилла на острове в Эгейском море и квартира в приморском пригороде Афин. Кроме того, совместно с мужем она владеет квартирой в Нью-Йорке - оба долго преподавали в США и вернулись на родину, чтобы принять участие в работе правительства, сформированного партией "СИРИЗА" в 2015 году, пишет Financial Times.

Это правительство Греции приняло закон о дотациях на аренду жилья в Афинах для малообеспеченных парламентариев из провинции.

Р.Антонопулу обещала возместить полученные из бюджета деньги.

Теперь в кабинете министров Греции свободны уже три кресла - министерское и двух заместителей министра, поэтому ожидаются перестановки в правительстве.